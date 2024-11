Lavori in piazza, cambia il percorso della linea Apam

ROVERBELLA – Il Comune di Roverbella informa la cittadinanza che, a partire da domani e fino al 20 novembre, a causa dei lavori di rifacimento del marciapiede di fronte a Piazza Salvo d’Acquisto, nel tratto iniziale di via Mazzini, saranno apportate modifiche al transito degli autobus in direzione verso Peschiera.

Dettagli della modifica:

– Deviazione del transito: Le corriere seguiranno un percorso alternativo solo per la direzione verso Peschiera.

– Soppressione fermate: Le fermate di Via Custoza, Via Trento e Trieste e Via Solferino non saranno più attive durante il periodo dei lavori.

– Fermata provvisoria: Sarà attivata una fermata provvisoria presso l’ex chiosco di MN Peschiera. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Apam al seguente link: https://www.apam.it/it/news/deviazione-a-roverbella-14. Il Comune si scusa per gli eventuali disagi e ringraziamo per la collaborazione.