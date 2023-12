Basket serie A2 f – MantovAgricoltura dà spettacolo nella capitale: terza vittoria di fila

Roma E sono tre. Il MantovAgricoltura dà spettacolo nella capitale, sbriga in fretta la pratica Basket Roma e conquista la terza vittoria consecutiva che gli consente di proseguire la risalita della classifica. Ora è ottavo, con buone prospettive di migliorare ulteriormente la posizione al giro di boa con altre due partite sulla carta alla portata. La prossima ancora in trasferta, a Moncalieri, prima delle feste e poi per l’Epifania al PalaSgu contro il Torino Teen.

La partita, adesso. Dopo un inizio tentennante, con le romane che si fanno presto sotto (3-4), le sangiorgine si scrollano dalle spalle la paura e spingono sull’acceleratore a partire dai liberi di Fietta superando ben presto il tetto dei 20 punti con la tripla di Dell’Olio. Le giovani avversarie restano bloccate a 5 punti, mentre le biancorosse prendono in largo. Cremona sigla gli ultimi 2 punti della frazione, che si chiude sul 5-24. Nel secondo tempo va in scena un autentico show del MantovAgricoltura, che mette a segno 30 punti con percentuali positive dalla lunetta e soprattutto dall’arco da 3, con Bottazzi, Orazzo e Novati che scuotono ripetutamente la retina. Llorente si impone sotto le plance e anche Nwachukwu mette la propria firma con azioni di potenza e una grande difesa, mentre in cabina di regìa Fietta conduce le compagne con tranquillità e un’ottima visione di gioco. Con 32 punti di vantaggio all’intervallo (22-54) la vittoria del San Giorgio è già in cassaforte.

Il rientro dalla pausa lunga è frizzante per Roma, che trova un parziale di 8 a 0 (30 a 56). Ma il MantovAgricoltura non si fa spaventare dal guizzo delle padrone di casa, si scuote in fretta dal momento di blackout, torna a dominare nel pitturato e ritrova buone soluzioni in attacco. Petronio e Dell’Olio si mettono in proprio per il nuovo +28, poi è Novati a segnare il canestro del +30 sangiorgino (37-67). La pratica è in archivio da un pezzo, ma il San Giorgio si diverte e continua a spingere sull’acceleratore. Gioca così un ultimo quarto in maniera fluida, mettendo in pratica ciò su cui lavora durante la settimana e riprendendo fiducia nei propri mezzi. Alla sirena finale il tabellone recita un eloquente 50 a 85 per le mantovane, con dominio assoluto a rimbalzo (55 a 29) e quattro atlete in doppia cifra. Lo spauracchio delle cinque sconfitte di fila sembra ormai un lontano ricordo grazie ad un’altra vittoria frutto di una prestazione maiuscola di squadra, in cui tutte sono state pedine fondamentali.

Il MantovAgricoltura tornerà in campo sabato prossimo, ancora in esterna, per affrontare la cenerentola Libertas Moncalieri con l’obiettivo di chiudere alla grande il 2023.