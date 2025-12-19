Carabinieri di Gonzaga in visita natalizia al Centro educativo Il Ponte

GONZAGA Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Gonzaga si sono recati presso il Centro educativo Il Ponte, centro diurno che offre servizi educativi alle persone con difficoltà. L’occasione dell’incontro è portare l’augurio agli ospiti, da parte dei Carabinieri, in occasione del Santo Natale e per un Anno Nuovo ricco di salute . E’ stato consegnato, al responsabile del centro, il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri. Da sempre i Carabinieri sono vicini alle fasce deboli: l’aiuto è rivolto a loro ed ai familiari. Sapere di contare su una figura amica, il Carabiniere, è un vanto per l’Arma ed un servizio che dal 1814 viene reso al cittadino, tutelando i suoi diritti.