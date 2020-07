Castel Goffredo: bilancio e rifiuti martedì in consiglio

CASTEL GOFFREDO – È convocato per martedì alle 20 in prima convocazione e alle 21 in seconda convocazione il consiglio comunale. Solamente tre i punti all’ordine del giorno. Eccoli. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente. Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2020-2021 e approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Prima modifica al regolamento approvato con delibera del consiglio comunale del 19 dicembre 21017, per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sul territorio comunale.