Asola: pulizia e salvaguardia dell’ambiente, oggi tutti in campo

ASOLA – Si svolge oggi la giornata ecologica, con il ritrovo dei partecipanti alle 9 ai Giardini del Chiese, per il via alla raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio. «Aspettiamo tanti cittadini asolani – spiega l’organizzatore Moreno Romanelli – per una passeggiata nel verde e per promuovere la salvaguardia della natura e del senso civico. Al termine sono previsti premi per i bambini partecipanti e un momento conviviale finale per tutti». La raccolta si terrà nel rispetto delle attuali normative sanitarie e si raccomanda ai partecipanti di portare con sé i guanti e la mascherina protettiva. Info al numero telefonico 339-7208102. (pz)