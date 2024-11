San Benedetto, i carabinieri fermano due ubriachi alla guida dell’auto: patenti ritirate e denunce

SAN BENEDETTO PO Nei giorni scorsi, nel centro abitato del comune di San Benedetto Po, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti per un insolito incidente stradale. A seguito di una chiamata pervenuta al numero di pronto intervento 112, i militari sono stati allertati da un cittadino, proprietario di un’autovettura regolarmente in sosta, il quale informava che una persona, alla guida del suo veicolo, cercando di parcheggiare la sua autovettura, aveva danneggiato l’auto in sosta.

I Carabinieri di San Benedetto Po, giunti sul luogo del sinistro, sottoponevano il conducente del veicolo incriminato all’esame alcolimetrico, scoprendo che lo stesso risultava avere un tasso pari a 1,29 g/l. E’ scattato così il ritiro immediato della patente di guida a carico del conducente 73nne del luogo, nonché la denuncia penale per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Sempre nel comune di San Benedetto Po, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 45nne di Bagnolo San Vito, in ipotesi accusatoria responsabile dello stesso reato. Lo stesso, alla guida della propria autovettura, a seguito di una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale veniva sottoposto all’esame alcolimetrico, risultando avere un tasso pari a 1,52 g/l. Anche in questo caso è scattato il ritiro immediato della patente di guida, e la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.