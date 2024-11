Castiglione: una 29enne con due bimbi a bordo abbatte in auto la colonnina del carburante

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Forse una distrazione: potrebbe essere questa la causa dell’incidente che si è verificato venerdì poco prima delle 18 in viale Dunant. In pratica una donna di 29 anni, alla guida della propria automobile, è andata ad abbattere una colonnina del carburante nella stazione di servizio Tamoil che si trova all’ingresso della cittadina. A bordo con lei c’erano i figli di 7 e 2 anni. Fortunatamente la velocità non era particolarmente elevata, ma comunque sufficiente per andare a scardinare la colonna alla base, scaraventandola a terra. La situazione, considerato che si trattava di una stazione di servizio, ha richiesto un intervento immediato. Fortunatamente non si sono verificate conseguenze gravi, ma comunque sul posto sono arrivati carabinieri, 118 e vigili del fuoco con attrezzature e mezzi idonei. Gli occupanti l’auto sono rimasti illesi ma uno dei due bambini è stato portato al Pediatrico degli Spedali Civili di Brescia per accertamenti. L’auto è stata recuperata dal soccorso stradale Piadena.