Ennesimo furto a Bozzolo: colpita la farmacia Lazzarini

BOZZOLO In quella specie di raid notturno che ha coinvolto l’altra notte diverse farmacie della zona, sopratutto nel Cremonese è compresa anche la rivendita di farmaci di Bozzolo. Il sindaco Giuseppe Torchio, che ovviamente segue con attenzione ogni episodio che coinvolge il territorio e sopratutto il suo Comune, parla di ben dodici farmacie prese di mira nella medesima notte. Venerdì la farmacia Lazzarini di via Matteotti era chiusa per turno e pare che ci si sia accorti della sgradita visita solo il giorno dopo cioè sabato mattina. E’ la stessa dottoressa Lazzarini a spiegare a clienti e conoscenti, che si fermano al banco per manifestare curiosità e solidarietà, la dinamica del furto raccontando di aver ritrovato la saracinesca alzata e poi il vetro della porta infranto. Attraverso quel passaggio scomodo e temerario il ladro è entrato nella farmacia dirigendosi direttamente verso il registratore di cassa al cui interno vi era depositata una somma di denaro non rilevante. Si parla di una cinquantina di euro. D’altra parte molti dei pagamenti, le persone li fanno con carta elettronica e questo di conseguenza riduce di molto il bottino di eventuali furti o rapine. Che cercassero soldi i malviventi viene confermato da ciò che è capitato nelle altre farmacie visitate nella stessa nottata. Smentendo quindi la prima impressione e che cioè i ladri fossero alla caccia di medicinali tipo sostanze oppiacee per i loro loschi traffici. Nessuna conferma che dalla dottoressa Lazzarini ci fosse stata anche la presenza di una cassaforte che in quel caso avrebbe potuto costituire davvero un elemento di notevole attrazione per chi ha compiuto la temeraria incursione. La Farmacia Lazzarini, che sorge a pochi metri dalla piazza di Bozzolo era già scampata ad un assalto qualche tempo fa quando ad essere spaccato fu la vetrina del negozio di ferramenta situato a lato, scambiato probabilmente per la Farmacia di fianco. I ladri comunque in quell’occasione si preoccuparono di passare anche dall’altra farmacia bozzolese, quella comunale senza però riuscire a entrare.