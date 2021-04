Cavallara – Partiti i lavori per il ripristino del manto stradale

VIADANA Frazioni nord: nella mattinata di ieri, venerdì 15 aprile, sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale in via Pecorara, strada collocata nel centro abitato di Cavallara. L’intervento in oggetto è stato realizzato da Tea come ultimo step a seguito del precedente cantiere per la posa della condotta fognaria, opera ormai ultimata per quanto concerne via Pecorara. Infatti, come da contratto intercorso tra le parti (l’ente locale e appunto Tea) la ditta appaltatrice, oltre agli scavi, si è contestualmente occupata del rifacimento delle asfaltature per tutta la larghezza della strada .

«Si tratta – ha dichiarato a riguardo il primo cittadino Nicola Cavatorta – di una sistemazione molto attesa dai residenti di Cavallara».

Quella in questione non è l’unica significativa “novità” che ha interessato via Pecorara: «Il mese scorso – ha ricordato l’esponente di Palazzo Matteotti – si è provveduto alla piantumazione dei nuovi alberi ai lati della strada. Un intervento realizzato a seguito della pregressa eradicazione delle essenze precedenti, ormai ammalorate e che si era deciso di rimuovere per ragioni di sicurezza». Come riportato a inizio febbraio da La Voce, quest’ultima miglioria – relativa alla sostituzione delle precedenti essenze (aceri del Nord America) con specie autoctone e maggiormente resistenti come i carpini piramidali (specie arborea con uno sviluppo orizzontale molto contenuto e che non presenta problemi di parassiti o di rilascio eccessivo di fogliame) – si era resa necessaria, poiché i vecchi aceri, come ricordato a proposito dal vicesindaco Alessandro Cavallari «avevano assunto un grado di pericolosità ormai non più accettabile».