In casa cocaina e hascisc pronte per lo spaccio e 3mila euro: arrestato a Borgo Virgilio 27enne tunisino

BORGO VIRGILIO – Cocaina, hascisc e 3mila euro nascosti in casa: arrestato a Marmirolo un 27enne tunisino. I carabinieri di Marmirolo da tempo tenevano sotto controllo un giovane, avendo notato strani movimenti di persone nei pressi della sua abitazione. A seguito delle indagini condotte dai militari, la Procura della Repubblica di Mantova emetteva un decreto di perquisizione domiciliare a carico di un 27nne tunisino residente a Borgo Virgilio ma domiciliato a Mantova. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti 3,31 grammi di cocaina e 11,12 grammi di hascisc, già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione nonché 3.000 euro in banconote di vario taglio, quale probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Il 27nne , quindi, è stato arrestato e tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo svoltosi nella giornata odierna. Il Giudice del Tribunale di Mantova, dopo aver convalidato l’arresto operato legittimamente dai Carabinieri di Marmirolo, condannava l’arrestato ad 8 mesi di reclusione ed al pagamento di 1.000 euro di multa, pena sospesa, rimettendo in libertà il soggetto.