I grandi successi del passato infiammano l’Arena di Verona

VERONA Grande successo (con molti mantovani tra il pubblico) per la terza edizione di “Arena Suzuki”, lo show televisivo condotto da Amadeus che vedremo in tv su Raiuno sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. Sul palco si sono succeduti ben 44 artisti di ogni epoca, ognuno per interpretare uno o più brani del proprio repertorio. Tra i nomi di spicco, a livello internazionale: Simple Minds, Natalie Imbruglia, Kool & The Gang, Trevor Horn, Howard Jones. E poi tanti italiani: Paola & Chiara, Irene Grandi, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Alan Sorrenti, Michele Zarrillo, Amedeo Minghi, Mietta, Mal, Ivana Spagna e tanti altri. Pubblico caldissimo per tre serate davvero riuscite. (g.g)