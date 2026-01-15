Colline Moreniche: nasce il progetto “Bandiere Arancioni”

SOLFERINO Nel tardo pomeriggio di ieri l’associazione Colline Moreniche del Garda e Touring Club Italiano hanno avviato la prima edizione del progetto “Bandiere Arancioni nelle Colline Moreniche del Garda”, un’importante iniziativa per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione dei borghi e dei percorsi turistici dell’entroterra.

L’iniziativa è rivolta ai piccoli Comuni che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e offrono al turista un’accoglienza di qualità. Attraverso il marchio, strumento di valorizzazione agli occhi dei turisti, si intende potenziare lo sviluppo turistico del territorio, coinvolgendo i Comuni nel percorso di certificazione. Ad oggi, in tutta Italia sono state assegnate 300 Bandiere Arancioni, di cui 3 nel territorio delle Colline Moreniche: Castellaro Lagusello, Ponti sul Mincio e Solferino.

Il progetto, illustrato oggi nella sede dell’associazione a Solferino, prevede le seguenti fasi: candidatura dei comuni; analisi della località e sopralluoghi in forma anonima di Touring; elaborazione dei risultati e valutazione finale; elaborazione dei piani di miglioramento, per potenziare l’offerta turistica; eventuale assegnazione della Bandiera Arancione ai Comuni che soddisfano i criteri previsti.

«Bandiere Arancioni è uno strumento importante per rilanciare i territori dell’entroterra, potenziando l’offerta turistica e valorizzando le eccellenze locali – afferma Isabella Andrighetti, responsabile di Touring Club Italiano – Questa iniziativa offre ai territori l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita, mettendo in luce il patrimonio storico, culturale e ambientale. Ci auguriamo, attraverso questa nuova collaborazione, di potere accompagnare nuovi Comuni verso il marchio di qualità turistico- ambientale Touring”.

Chiara Rastrelli, presidente dell’associazione Colline Moreniche del Garda, aggiunge: “Il territorio delle Colline Moreniche è ricco di storia, cultura, enogastronomia e paesaggi unici da promuovere e far conoscere ad un pubblico che può godere ed apprezzare questa area . In qualità di presidente mi sento di poter esprimere la soddisfazione di tutti i nostri soci per aver intrapreso questo percorso di collaborazione con il Touring Club Italiano e confermiamo il nostro impegno al fine di poter raggiungere tutti assieme l’obiettivo di estendere il marchio Bandiera Arancione nella nostra area».