Pm 10, a Mantova scattano le limitazioni di primo livello

Visto il perdurare di superamento dei limiti delle polveri sottili e di condizioni meteoclimatiche che non indicano, nell’immediato, condizioni favorevoli alla diluizione degli inquinanti, il sito Infoaria (https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/stato-attivazione) informa che a partire da venerdì 16 gennaio a Mantova si applicano le misure di primo livello.
Le misure di primo livello prevedono l’estensione del divieto di circolazione, in ambito urbano, tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30, per i veicoli a benzina, a gas e diesel di seguito elencati:
EURO 0 – 1: tutte le alimentazioni (gas incluso),
EURO 2 – 3 – 4: diesel Indicati sulla pagina: https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/limitazioni