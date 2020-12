Con Ecobonus 110% opportunità per tutti i cittadini di Porto

PORTO MANTOVANO – Nei giorni scorsi l’associazione “Progetti per Porto” ha organizzato in collaborazione con l’ingegner Amedeo Arlacchi un convegno informativo sull’Ecobonus 110%. Un’importante occasione per discutere su questa interessante agevolazione e per soppesarne vantaggi e limiti, sottolineando le opportunità e sollevando le eventuali criticità che potrebbero rappresentare un ostacolo al suo pieno funzionamento. «L’Ecobonus 110% – ha spiegato Arlacchi – è una detrazione fiscale, prevista dal Decreto Rilancio che porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 2022, secondo quanto approvato in queste ore in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, per interventi di efficienza energetica e di installazione impianti fotovoltaici, che spetta a chi esegue interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti». «In quest’ottica la nostra associazione si è proposta di informare e supportare la popolazione portuense. Nostra ambizione era ed è quella di dimostrare che, con una maggiore consapevolezza, si possono combattere alla radice le pratiche non corrette per uno sviluppo sostenibile». «Inoltre – prosegue la presidente di Progetti per Porto Maria Paola Salvarani – l’Ecobonus 110% rappresenta un’opportunità per dare sostenibilità ed efficienza energetica al patrimonio abitativo sia nazionale che locale, ma anche per dare lavoro alle aziende del territorio. Va detto che tale bonus nonostante sia favorevole ha degli aspetti procedurali molto complessi. Per questo abbiamo voluto aprire un focus su tale tematica, mettendo in guardia i cittadini interessati da un’eventuale opzione fai da te». I professionisti intervenuti durante la serata hanno illustrato in maniera chiara la gestione delle pratiche e le diverse attestazioni sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica che consentiranno l’accesso alla misura di incentivo. «Riteniamo fondamentale che le associazioni, come la nostra, promuovano all’interno delle comunità una consapevolezza culturale incentrata sullo sviluppo sostenibile e sulla ecosostenibilità. Il convegno è stato sicuramente una bella opportunità. Avremo cura di mettere in contatto le famiglie interessate con i professionisti da noi contattati». Sulla pagina Facebook dell’associazione verranno pubblicati i video del convegno. Chi fosse interessato può prendere contatti chiamando lo 349/6724454 oppure scrivendo una mail all’indirizzo progettiperporto@gmail.com.

Matteo Vincenzi