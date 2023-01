Calcio Promozione – Sabaini crede nel Rullo: “Cambiamo marcia”

MARMIROLO Vacanze finite per il Marmirolo, che da domani riprenderà ufficialmente la preparazione, in vista del rientro in campo nel campionato di Promozione.

Fischio d’inizio fissato per il 22 gennaio, quando la squadra neroverde andrà in campo a Lodrino per il primo degli impegni ufficiali in Promozione, al rientro dalla sosta. All’andata, in casa del Rullo, terminò in pareggio, ma nel prosieguo di campionato i bresciani sono andati meglio dei virgiliani, visto che hanno chiuso al giro di boa con quattro punti di vantaggio, in una tranquilla posizione di centro classifica, a differenza del team guidato da Monari e Cannizzaro, quintultimi e dunque primi della zona play out.

«Ci voleva del tempo per trovare la giusta intesa – ammette il difensore centrale Alex Sabaini -, la squadra in estate è stata rivoluzionata e tutti i giocatori erano nuovi». Lo stesso Sabaini arriva al Marmi dopo l’esperienza del campionato precedente col Suzzara. «Personalmente, posso dire solo bene del Marmirolo. La società mi ha accolto al meglio sin da subito. Probabilmente qualche punto in più potevamo e dovevamo averlo, qualche gara persa soprattutto per inesperienza o per qualche leggerezza di troppo, pesa in classifica. Ma sono fiducioso in vista del girone di ritorno: dobbiamo far tesoro delle esperienze maturate nella prima parte. Bisogna ripartire maggiormente convinti delle nostre possibilità. A tal proposito, le prime cinque partite del ritorno, a cominciare da quella di Lodrino, sono molto importanti per quanto riguarda, il discorso salvezza». Nel primo mese del ritorno, infatti, il Rullo incontrerà principalmente rivali dirette per la permanenza in categoria: oltre al Lodrino, Valsabbia, Palazzolo e, dopo la Castellana, il San Lazzaro.