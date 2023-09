Calcio dilettanti – Coppa Italia: a Castellana, Castiglione e Asola serve la vittoria per il pass. Union-SanLa decisiva

MANTOVA Serata di Coppa per molte squadre mantovane, dall’Eccellenza alla Terza Categoria. Destino comune per Castellana e Castiglione, entrambe opposte ad avversarie cremonesi e obbligate a vincere per passare il turno. I biancazzurri di mister Arioli sfidano in trasferta l’Offanenghese e, come dicevamo, hanno un solo risultato a disposizione per ribaltare la situazione di classifica. La vittoria in campionato con lo Scanzo ha sollevato il morale della truppa e l’impresa non sembra impossibile, anche se l’avversario è certamente temibile. Il Castiglione, dal canto suo, avrà il vantaggio del fattore campo contro la Soresinese, ma deve batterla perchè un risultato diverso, anche il pareggio, favorirebbe a pari punti proprio la squadra cremonese per via del maggior numero di gol segnati.

Obbligo di vittoria anche per l’Asola – siamo scesi in Promozione – che ospita allo Schiantarelli la bresciana Borgosatollo, già fuori dai giochi. Un successo con almeno due reti segnate consentirebbe ai biancorossi di scavalcare la Sported Maris e strappare quindi il pass per il secondo turno. Con l’1-0 deciderebbe la “Coppa Disciplina”. I biancorossi di Franzini, per giunta, devono riscattare la brutta sconfitta rimediata domenica a Cellatica nella prima di campionato. Anche l’Union Team Marmirolo ha iniziato male il torneo di Promozione, ma in Coppa si è guadagnato un vantaggio con il successo sul Suzzara e stasera gli basta il pareggio nel derby con il San Lazzaro, che a sua volta andrà al “Canuti” senza nulla da perdere. Ci aspettiamo quindi una partita aperta e divertente.

A proposito di derby, il programma di Prima Categoria propone due sfide davvero interessanti (e decisive), Villimpentese-Governolese e Sporting Club-Porto, ma bisogna aspettare domani. Si gioca stasera, invece, per la Coppa di Seconda Categoria con il Soave favorito contro La Cantera nel triangolare che vede al comando, dopo una partita, l’Atletico Castiglione. Nel menù del mercoledì di Coppa ci sono infine gli incontri della terza giornata del girone provinciale di Terza Categoria: il S.Egidio S.Pio X fa il proprio debutto stagionale contro La Piccola Atene, che ha già giocato due partite (una vinta e una persa); lo Juniors Cerlongo ospita il Castellucchio nell’unico match con fischio d’inizio posticipato alle ore 21.