Covid alla scuola elementare di Pegognaga, su 211 tamponi solo due bimbi risultati positivi

PEGOGNAGA – Qualche giorno fa la notizia che la scuola elementare di Pegognaga rischiava di essere chiusa a causa di alcuni casi di Covid. Per la sicurezza di alunni e insegnanti la direzione didattica, il Comune e l’Ats hanno chiesto alle famiglie di sottoporre i bambini all’esame del tampone.

Ieri mattina sono arrivati quindi risultati secondo i quali solo due sono i bambini, su un totale di 211, quelli risultati positivi al Coronavirus.

«Abbiamo ricevuto tutti gli esiti dello screening su base volontaria effettuato venerdì sugli alunni della scuola primaria e sul personale scolastico opportunamente identificato – ha spiegato il sindaco di Pegognaga, Matteo Zilocchi -. Su 211 tamponi effettuati sono risultati solo 2 alunni positivi, tra l’altro fratelli e asintomatici. La famiglia è già stata informata e presa in carico da Ats così come l’Istituto Comprensivo ha già comunicato la quarantena per le rispettive classi e per i docenti interessati. Si tratta di un ottimo risultato – continua il primo cittadino di Pegognago – che evidenzia ancora una volta come la Scuola sia un ambiente sicuro (grazie anche alla scrupolosa applicazione dei protocolli) e come il contagio sia da ricondurre soprattutto all’ambito famigliare o comunque extrascolastico. Ringrazio nuovamente per la proficua collaborazione messa in campo il servizio “Covid per la Scuola” di ATS Valpadana, tutto il personale dell’IC di Pegognaga, i genitori e ovviamente tutti i bambini che si sono sottoposti al tampone, ma anche la nostra Polizia locale sempre presente».