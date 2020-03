Curtatone – Violenza sulle donne: in campo anche l’officina tessile

CURTATONE Nelle scorse settimane, sulle colonne della Voce vi abbiamo parlato dell’iniziativa solidale della Xò Officina Tessile di Curtatone, sartoria tutta al femminile nel cuore del centro commerciale Quattro Venti, realizzata in occasione della Festa della Donna: una speciale raccolta fondi destinata a sostenere le attività della cooperativa Centro Donne Mantova – Centro Antiviolenza. Nei giorni scorsi, la donazione è stata erogata ma, come racconta la titolare Gabriella Gandolfi , la raccolta non è stata semplice: “Purtroppo siamo riusciti ad attuarla solo il 7 marzo, perché l’8 c’è stato il primo provvedimento di chiusura per il Coronavirus. Speravamo in un andamento diverso, ma grazie alla presenza dei clienti nella prima giornata (per ognuno di essi la sartoria avrebbe donato un euro al centro, ndr) e alla generosità che si è continuata a manifestare nei giorni successivi per questa iniziativa, che ha colto pareri favorevoli soprattutto sul web, siamo riuscite a raggiungere il nostro obiettivo”. Che, sì, certamente era quello di fare una donazione al centro, ma anche quello di far conoscere l’associazione che si batte per tutelare le donne vittime di violenza, e di sensibilizzare sull’argomento: «Volevamo fare qualcosa di concreto per la Festa della Donna, che non fosse solo il rametto di mimosa fine a sé stesso. È importante che anche a Mantova ci sia una cooperativa come questa, che deve essere conosciuta il più possibile. Posso affermare con certezza che questa è un’iniziativa che riproporremo sicuramente anche il prossimo anno, per sostenere una realtà attiva ed importante come il Centro Donne Mantova». afferma la titolare della Xò Officina Tessile. Si tratta di un’iniziativa alquanto interessante e che dovrebbe essere presa come esempio da altri artigiani mantovani. La beneficenza in questo momento di emergenza non è mai abbastanza.