Da Visitel a gruppo Visioli: un presidio energetico vicino ai cittadini

Crescita costante, servizi diretti e attenzione al territorio: Visioli S.p.A. continua a rappresentare un punto di riferimento per famiglie, imprese e amministrazioni locali nel settore luce e gas. “Crediamo nel legame con la nostra comunità e continueremo a sostenerla, perché crescere insieme significa costruire valore per tutti”

VIADANA – In un periodo caratterizzato da forte volatilità dei prezzi energetici e da continui cambiamenti nel settore luce e gas, Visioli S.p.A. continua a rappresentare un punto di riferimento per famiglie, imprese e amministrazioni locali.

Nata a Viadana nel 2005 come realtà operante originariamente nel settore della telefonia con il nome Visitel, l’azienda ha saputo evolversi nel tempo, ampliando progressivamente la propria offerta fino a diventare oggi una multiutility moderna, strutturata e radicata nel territorio. Un percorso di crescita costruito su valori chiari: vicinanza, trasparenza, affidabilità e presenza fisica. In un contesto in cui sempre più operatori scelgono modelli distanti e impersonali, Visioli S.p.A. ha mantenuto un rapporto diretto con i cittadini, investendo su sportelli fisici, consulenza personalizzata e contatto umano, aspetti oggi sempre più rari ma fondamentali per chi cerca chiarezza e supporto concreto.

La filosofia del gruppo resta invariata: fornire strumenti semplici per comprendere le forniture, migliorare l’efficienza energetica e ottenere risparmi reali, semplificando un settore spesso percepito come complesso. I Casa Visioli Point, presenti in diversi comuni, rappresentano uno dei tratti distintivi dell’azienda: spazi dedicati dove il cliente può confrontarsi con personale qualificato, ricevere assistenza immediata, verificare le bollette, chiarire dubbi e individuare soluzioni personalizzate, con un’attenzione costante anche ai temi dell’energia verde, della sostenibilità e dell’innovazione.

Una struttura che cresce insieme

alle famiglie e alle imprese

La presenza capillare e il forte rapporto fiduciario con il pubblico costituiscono il cuore della crescita di Visioli S.p.A. Negli anni l’azienda ha ampliato i propri servizi affiancando alla fornitura di energia elettrica e gas anche la telefonia fissa e mobile, servizi Internet e fibra, soluzioni per la gestione della casa e assistenza continuativa. Un modello integrato che consente ai clienti di avere un unico interlocutore affidabile per esigenze diverse, con procedure semplificate, chiarezza contrattuale e tempi rapidi di risposta.

Elemento distintivo è anche l’attenzione alla consulenza: Visioli S.p.A. ha effettuato nel tempo migliaia di analisi e verifiche gratuite delle bollette, aiutando cittadini e imprese a comprendere meglio i propri consumi e a individuare soluzioni più efficienti e sostenibili. Questo approccio consulenziale rafforza il ruolo dell’azienda non solo come fornitore, ma come partner energetico.

In un contesto in cui la percezione verso i fornitori energetici è spesso complessa, Visioli S.p.A. emerge tra le realtà che ottengono un giudizio favorevole da parte dei clienti, come riscontrabile anche dalle recensioni online, segno di un rapporto fondato su affidabilità e continuità nel servizio.

Il gruppo investe nella formazione continua attraverso la Visioli Academy, dedicata a consulenti, tecnici e personale interno. Aggiornamenti normativi, corsi specialistici e formazione sulle nuove tecnologie consentono di mantenere standard elevati in un settore in continua evoluzione, offrendo al cliente competenza, professionalità e sicurezza.

Fotovoltaico: qualità,

progettazione e sicurezza

Uno dei settori che ha registrato maggiore sviluppo è quello del fotovoltaico domestico e aziendale. Visioli S.p.A. segue internamente tutte le fasi: sopralluogo tecnico, progettazione dedicata, installazione certificata, collaudo, monitoraggio e consegna della documentazione completa. La scelta dei materiali è rigorosa e orientata esclusivamente a soluzioni affidabili e performanti, con l’obiettivo di garantire impianti sicuri e con una resa costante nel tempo.

Le installazioni sono realizzate da squadre specializzate nel rispetto della normativa CEI 0-21/0-16. La filosofia aziendale è chiara: realizzare impianti efficienti, durevoli e sicuri, evitando scorciatoie tecniche che nel tempo potrebbero compromettere prestazioni e tranquillità del cliente.

Sostegno alla comunità locale:

un impegno concreto

Tra gli elementi che distinguono Visioli S.p.A. vi è il forte legame con la propria comunità. L’azienda sostiene stabilmente realtà del territorio quali associazioni sportive, iniziative culturali, progetti dedicati ai giovani, attività sociali e interventi a favore delle scuole, contribuendo allo sviluppo di percorsi educativi e formativi rivolti alle nuove generazioni.

Negli ultimi mesi sono state promosse iniziative informative aperte ai cittadini, collaborazioni con associazioni locali e progetti di sensibilizzazione sui temi dell’energia, della sicurezza domestica e del risparmio energetico. Un dialogo continuo con il territorio che rafforza il concetto di un’azienda non solo fornitrice di servizi, ma parte integrante della comunità stessa.

Uno sguardo ai prossimi anni

La transizione energetica, la digitalizzazione dei servizi e la crescente necessità di chiarezza da parte di famiglie e imprese pongono nuove sfide al settore. Visioli S.p.A. intende affrontarle mantenendo salde le proprie caratteristiche fondanti: presenza reale, competenza, trasparenza e attenzione costante verso il territorio.

«Il nostro obiettivo è continuare a essere un punto di riferimento stabile per le famiglie e le imprese del territorio – afferma Andrea Visioli – offrendo servizi chiari, assistenza concreta e soluzioni affidabili. Crediamo profondamente nel legame con la nostra comunità e nel valore di crescere insieme, sostenendola con azioni reali, responsabilità e una visione di lungo periodo orientata alla sostenibilità e al benessere condiviso».