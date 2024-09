Due persone azzannate da un cane per strada a San Giacomo delle Segnate

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE Un cane di razza pastore maremmano, sfuggito, a quanto sembra, al controllo della sua proprietaria, si è reso protagonista ieri pomeriggio del ferimento di due persone nel territorio di San Giacomo delle Segnate. I feriti, una donna di 67 anni e un uomo di 80 sono stati ricoverati all’ospedale di Pieve di Coriano e, per fortuna, le lesioni riportate non sarebbero gravi. La ricostruzione dell’intera vicenda è affidata ai carabinieri della compagnia di Gonzaga, e della sezione segnatese, oltre alla polizia locale che era intervenuta in prima battuta. I ferimenti sono avvenuti a stretto giro di posta poco prima delle 15: il cane sarebbe sfuggito al controllo della proprietaria provocando alla donna di 67 anni una ferita a un gluteo e all’80enne una ferita a un braccio. I due sono stati portati all’ospedale di Pieve di Coriano in codice giallo mentre il cane, dopo essere stato sottoposto alla profilassi antirabbica di prammatica, è stato riaffidato alla proprietaria.