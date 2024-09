Furto da 5mila euro in casa dell’ex comandante dei vigili di Marcaria

BOZZOLO Trovarsi in vacanza e venire a sapere che a casa propria c’è appena stato un furto non è sicuramente una notizia piacevole. «Sì, stavo passeggiando con mia moglie sulla spiaggia di Cervia quando mio fratello mi ha chiamato sul cellulare per dirmi che i ladri erano entrati nella nostra abitazione». Così racconta Giuseppe Nardi ex comandante della Polizia locale di Marcaria, attualmente in pensione: «Domenica mattina quando mancavano pochi minuti a mezzogiorno qualcuno è entrato nella nostra residenza in via Virgilio a Bozzolo rubando tutti i gioielli e i preziosi di famiglia. Quello che fa specie, è che nessuno, ma proprio nessuno si sia accorto di nulla e abbia notato dei movimenti sospetti». Via Virgilio è una strada all’interno di quartieri residenziali che si snodano non lontano dalla piazza principale di Bozzolo. Non tanto tempo fa un’altra casa, sempre nei paraggi, era stata visitata dai ladri mentre il proprietario si trovava impegnato con altri volontari per tagliare l’erba e tenere pulito il paese. Anche quel furto avvenne in pieno giorno alla luce del sole. Nella casa di Giuseppe Nardi, dopo aver forzato il portone d’ingresso con un piede di porco qualcuno è entrato in una delle stanze da letto rovistando e mettendo tutto sotto sopra, armadi e cassetti. Non trovando nulla i malviventi sono saliti al piano di sopra trovando un bel po’ di quegli oggetti in oro e argento che le famiglie amano custodire in casa, anelli, collane e braccialetti. Per un valore stimato sui 5mila euro. A cui si dovrà aggiungere la spesa per ripristinare i serramenti rovinati. «Mio figlio era appena uscito di casa e mio fratello stava tornando quando ha notato una macchina bianca parcheggiata con il motore acceso e la portiera aperta .Uno sconosciuto col volto incappucciato vi è salito a bordo l’auto è sfrecciata via velocemente. L’ex comandante Nardi, quando era ancora in servizio aveva subito il furto di una automobile: «Ce n’erano quattro nella stessa via e avevano portato con loro proprio la mia». Ricorda sconsolato l’ex comandante dopo essere rientrato dalla vacanza forzatamente interrotta.