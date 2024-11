Petardi ad Halloween, sanzionati ragazzini tra i 12 e i 17 anni

VIADANA Diversi gruppi di ragazzini, nella serata del 31 ottobre, hanno esploso petardi nel viadanese andando contro quelle che sono le ordinanze di molti amministratori della zona.

Molti dei giovani, tutti tra i 12 e i 17 anni e residenti non solo a Viadana ma anche in Comuni limitrofi, sono stati individuati dagli agenti della Polizia locale di Viadana, attivi sul territorio per fermare questi atti di inciviltà e di disturbo alla quiete pubblica. Tuttavia, considerando il numero elevato di giovani coinvolti, per gli agenti della locale è stato difficile intervenire in modo capillare per impedire l’uso dei petardi.

«Si tratta – sottolineano dall’Ente viadanese – di episodi che oltre ad aver arrecato fastidio alla comunità, hanno anche sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica trattandosi di oggetti esplosivi da maneggiare con attenzione e cautela. A riguardo, l’amministrazione comunale fa appello ai genitori affinché prestino maggiore attenzione alle attività dei propri figli e monitorino i comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la loro sicurezza e quella altrui. Inoltre, si invitano i rivenditori di petardi a rispettare le normative vigenti e a non vendere questi prodotti a minorenni. Ai ragazzi individuati saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento comunale. Infine, ribadiamo l’importanza di un comportamento responsabile e della collaborazione tra istituzioni, famiglie e comunità per garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i cittadini».