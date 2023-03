Ex villa Gina a Gonzaga in preda al degrado, I cittadini: “Abbiamo paura”

GONZAGA – Siringhe, bottiglie di vetro, tegole frantumate, cibo per gatti, mozziconi di sigaretta e resti di animali morti: sono solo alcuni dei rifiuti abbandonati che ogni giorno i commercianti e i residenti di piazza Matteotti a Gonzaga trovano a terra, lungo i marciapiedi fiancheggianti un’area, non di certo nascosta, del centro storico del paese. Si tratta dell’ex albergo Villa delle Rose, comunemente conosciuto come Villa Gina, un plesso decadente e pericolante, di proprietà privata che tuttavia si affaccia sulla piazza centrale del capoluogo mostrando senza troppe difficoltà il degrado che coinvolge la parte interna dell’area e al contempo i vicoli contornanti la villa. Secondo l’amministrazione e gli stessi cittadini, simile fenomeno, potrebbe essere legato alla presenza, tendenzialmente verso sera e negli orari notturni di gruppi di giovani e meno giovani che si riunirebbero appunto intorno all’area a bere e fumare. Suddetta situazione si rivelerebbe oggi talmente grave e raccapricciante da spingere residenti e commercianti ad evitare la zona per paura o timore di ritrovarsi davanti le scene appena descritte. Diverse sono le testimonianze che parlano di giovani ubriachi e schiamazzi proprio lì a fianco del complesso ex Villa Gina. «Siamo a conoscenza del degrado che interessa l’area – afferma il sindaco di Gonzaga Elisabetta Galeotti – Con ogni probabilità il fenomeno è connesso alla presenza di gruppi di persone che si spostano da una panchina all’altra. I ritrovamenti che interessano questo spazio della piazza, come ad esempio le siringhe, purtroppo interessano anche altre aree del paese, lungo la ciclabile Pascoletto o vicino al parco situato nel quartiere Zanetta. Le forze dell’ordine sono a conoscenza di simili problematiche ma non è così semplice eliminare il problema». Chiare sono le parole che pervengono dall’amministrazione comunale sul fatto: difficile risulta combattere simili atteggiamenti, ma in egual maniera diviene naturale accogliere le rimostranze dei cittadini, che esasperati da un situazione insopportabile e per certi versi pericolosa, chiedono un segnale concreto per eliminare il degrado e il disagio che regna proprio in piazza Matteotti. Come detto, simili fatti si verificano in una zona del centro storico altamente frequentata.