Presidio del territorio a Viadana: installati altri due nuovi varchi

VIADANA – Due nuovi varchi sono attivi da alcuni giorni per presidiare il territorio: il primo sulla Sp57 nella frazione di Buzzoletto, nei pressi dell’impianto di accertamento delle violazioni di velocità dei veicoli in postazione fissa, mentre il secondo è stato collocato sulla Gronda Nord (ex Statale 358 bis). I dispositivi recentemente installati si sommano ai due varchi già attivi a Cicognara e a Squarzanella. In totale, considerando la prossima installazione di un varco anche sul ponte tra Viadana e Boretto, presto saranno cinque i punti del viadanese dotati di una tecnologia di questo tipo.

Accorgimenti molto importanti in termini di sicurezza. Infatti, attraverso le telecamere installate, permetteranno di controllare la totalità dei mezzi in ingresso e uscita dal territorio intercettando i veicoli non assicurati, senza revisione, rubati o sottoposti a ricerca da parte delle forze di polizia. L’intenzione dell’esecutivo locale – da sempre particolarmente sensibile per quanto concerne il tema della sicurezza – è appunto quella di circoscrivere il territorio effettuando un controllo capillare sugli ingressi principali.

Fondamentale la collaborazione tra l’Ente locale e la ditta Selea di Cicognara che ha fornito al Comune tre telecamere collocate sui portali. Contestualmente, l’interlocutore dell’Ente in questo specifico ambito si è impegnato nel garantire un costante aggiornamento delle stesse e del software di funzionamento, apportando sempre nuove migliorie alle apparecchiature. Una sinergia suggellata dall’accordo, di durata ventennale, con il Comune. Uno schema complessivo rispettoso di tutta la normativa in materia di privacy e tramite cui Selea si impegna anche per l’attività di supporto da remoto per l’installazione, la configurazione delle suddette telecamere e del software e per fornire assistenza tecnica da remoto in caso di necessità. In nessun caso i servizi comporteranno l’accesso alle immagini archiviate presso i sistemi informatici comunali.