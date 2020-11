Fibra ottica per Motteggiana, sia per il capoluogo che per le frazioni

MOTTEGGIANA – Ieri sono iniziati, a Torricella, i lavori per la realizzazione della rete in fibra ottica, che proseguiranno poi a Sailetto, Motteggiana e Villa Saviola; la ditta che si è aggiudicata la gara d’appalto ed esecutrice dei lavori è Mynet.

L’infrastruttura che verrà realizzata, Fiber To The Home, garantirà una connessione veloce al web per famiglie, privati cittadini ed imprese.

Il progetto prevede – come ha spiegato il sindaco Stefano Pelliciardi – la realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica da utilizzare come rete di trasporto (infrastrutture di dorsale) di proprietà pubblica per poter interconnettere le sedi principali del Comune e delle Frazioni e di qualsiasi ufficio di pubblico interesse (Scuole, Protezione Civile, e altri ancora) comunque ricompreso all’interno del territorio comunale, l’installazione di otto telecamere digitali con sistema di registrazione installato presso la sede comunale; e la fornitura di tre hot spot con collegamento internet e altrettanti access point con collegamento gratuito per i cittadini.