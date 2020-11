Gli spazi della sede Pro Loco di Viadana per gli incontri protetti dei servizi sociali

VIADANA – Gli spazi della nuova sede Pro Loco, situata nei locali dell’ex ludoteca in via Rocca saranno condivisi con l’Azienda Speciale Consortile Oglio Po per l’effettuazione di incontri protetti per soggetti in condizioni di difficoltà in vari ambiti. La scelta, di mettere a disposizione i locali dell’associazione anche per motivi di privacy: «Gli spazi della nuova sede, situata ora nello spazio dell’ex ludoteca in via Rocca – ha ricordato Diego Gavetti, esponente della Pro Loco – saranno condivisi con un’importante azienda legata ai servizi sociali. L’impegno è di quelli dal grande valore morale: Pro Loco dimostra, traducendo la denominazione latina, di non essere solo “per il luogo” nel momento in cui il divertimento è assicurato, ma anche nei momenti di grande difficoltà, dettati dalla crisi socio-economica che si andrà irrimediabilmente ad affrontare. Si è pensato che i ruoli offerti dall’azienda sopracitata, non fossero adatti ad essere svolti nel bel mezzo degli indaffarati uffici comunali, ma necessitassero di uno spazio, dove la privacy fosse la regola principale da rispettare».

Diversificata la tipologia d’utenza che potrà accedere, in base alle rispettive problematiche: «L’incontro di genitori separati con figli che non vedono da anni, le problematiche di alcol, tossicodipendenza, ludopatia e povertà economica. Tutte tematiche che necessitano di una sensibilità e di una riservatezza che la comunità deve saper garantire e rispettare. Essere volontari della Pro Loco vuol dire anche questo: svestirsi dai panni leggeri dell’utente finale e mettersi quelli ingombranti dell’organizzatore, del gestore che anche nei momenti difficili organizza e mette in moto il motore della propria attività, che nel nostro caso, coincide con un piccolo contributo per il benessere collettivo. Altri progetti legati ad iniziative di carattere sociale sono al vaglio dell’associazione di volontariato e l’eventuale partecipazione – ha concluso Gavetti – sarà decisa nelle prossime settimane».