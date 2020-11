Riqualificazione stradale: al via i lavori per rimettere a nuovo via Boccalina

ROVERBELLA – Non è solo la sistemazione del verde pubblico che in questo periodo dell’anno è finito al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale di Roverbella.

Consapevoli delle necessità esistenti il sindaco, Mattia Cortesi ed i suoi collaboratori, si stanno impegnando dando vita ad interventi mirati che dovranno dare risposte al territorio anche per quel che concerne la sistemazione della rete viaria locale.

A tale proposito sono in corso in queste settimane dei lavori che riguardano aree specifiche del capoluogo.

Andando nello specifico è in atto una riqualificazione di strada Boccalina comprendente anche la sua messa in sicurezza. Nel centro storico o meglio nella zona delle scuole, invece, si sta provvedendo alla rimessa a nuovo dei marciapiedi, all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla successiva installazione di un semaforo a chiamata in via Trento Trieste.

Oltre a questo strumento, che dovrebbe garantire maggiore sicurezza ai pedoni e di conseguenza anche agli automobilisti, sarà predisposto un attraversamento pedonale.

Il tutto avverrà in un punto di via Trento Trieste limitrofo allo stabile che ospita le scuole secondarie di primo grado.

Dal crono programma stabilito ad inizio lavori il tutto dovrebbe concludersi, salvo imprevisti dell’ultimo istante, nel mese di dicembre.