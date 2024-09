Gonzaga, infiltrazioni al Palasport: la segnalazione

Gonzaga Le piogge abbondanti di lunedì scorso hanno causano una infiltrazione d’acqua dalla copertura del palasport di Gonzaga. La situazione è stata segnalata dai consiglieri di opposizione di “Gonzaga In Testa” che hanno postato un video su Instagram e, di fatto, hanno evidenziato un problema che sembra ripetersi in caso di precipitazioni di particolare intensità.. La causa del problema, risolto comuqneu subito dopo, sarebbe stata un’otturazione agli scarichi dell’acqua provocata da foglie e residui verdi. Il video, pubblicato sui social dal gruppo di minoranza intende sollecitare un problema che si verifica occasionalmente e che andrebbe anche ad ostacolare il normale svolgimento delle attività. Da 30 anni, infatti, l’edificio è sede dell’associazione Polisportiva Gonzaga, da sempre impegnata nella promozione delle attività sportive, accogliendo annualmente decine di iscritti, tra bambini e ragazzi.

Tuttavia la gestione del tetto non risulta essere di competenza dell’Amministrazione comunale, ma, come ha spiegato l’assessore Luca Faccini, è Iren Energia Spa ad occuparsi della manutenzione di tutti gli stabili presenti nell’area di Fiera Millenaria, forniti dall’azienda stessa di impianti fotovoltaici. Secondo l presidente della Polisportiva Vanni Camonchia, però, sarebbero altre le mancanze strutturali del capannone come la circolazione dell’aria, messa a dura prova da sistemi di ventilazione che non vengono attivati a causa del rumore che disturberebbe i corsisti. Mancano, inoltre, servizi adeguati alle persone con disabilità e nuovi spogliatoi. L’amministrazione attuale ha messo tra i propri obiettivi la riqualificazione dell’area, andando ad intervenire anche sulla pavimentazione dell’edificio e la pulizia del verde circostante. L’impegno di spesa calcolato dal Comune è di circa 600 mila euro ma, il progetto non ha ottenuto il finanziamento. Si è, quindi, alla ricerca di nuovi bandi con cui poter ricevere i fondi necessari alla sistemazione dell’intero edificio quanto prima.