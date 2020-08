Gran festa per i 100 anni di nonna Ines Todeschi, storica esercente di Soave

PORTO MANTOVANO Un secolo di vita: un traguardo davvero speciale e raggiunto in splendida forma fisica e con una lucidità invidiabile: nella giornata di ieri anche il sindaco di Porto Mantovano Massimo Salvarani ha voluto unirsi a figlie, generi, nipoti e pronipoti per portare i suoi saluti e le sue congratulazioni alla decana della cittadina portuense Ines Todeschi, che ha festeggiato i suoi primi cento anni di vita.

Una donna molto conosciuta nella cittadina, in particolare a Soave: Ines Todeschi, nata il 16 agosto del 1920, aveva per oltre mezzo secolo gestito uno storico negozio di scarpe nella frazione, attività peraltro in perfetta assonanza con quella del marito Giuseppe Benatti, artigiano calzolaio. Una vita operosa e a contatto con la gente, che ha portato Ines a essere molto conosciuta e stimata. A soffiare “idealmente” sulle candeline, tutta la famiglia, a partire dalle tre figlie, Nadia, Valeria e Bruna, passando per generi, i nipoti e gli adoratissimi otto pronipoti. Un momento di grande festa cui Ines ha partecipato con grande soddisfazione e – perchè no? – anche con un pizzico di comprensibile emozione. (nico)