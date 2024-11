Pastificio Iris, all’avanguardia per una pasta 100% bio di alta qualità

Integrale, semola, semolato o al farro: varie tipologie trafilate al bronzo

per soddisfare ogni gusto. Tutto a portata di mano sullo shop online

CASTELDIDONE (Cr) – Dal 2016, la pasta Iris ha intrapreso un nuovo percorso, puntando all’eccellenza grazie a un moderno pastificio e macchinari all’avanguardia. Il risultato? Una qualità superiore, garantendo ai nostri clienti un prodotto finale di eccellenza. Dal 2021 ASTRA BIO entra a far parte del Gruppo Germinal, che vanta oggi un’area produttiva complessiva di 35.000 mq, distribuiti in tre stabilimenti, specializzati nella produzione di prodotti biologici.

Versatilità e flessibilità produttiva, standard qualitativi elevati, attenta gestione degli allergeni e personale altamente qualificato: questi i punti di forza di un gruppo che opera nel settore del biologico da oltre 40 anni.

ASTRA BIO – PASTIFICIO IRIS

Tutto nasce dalla volontà di valorizzare e potenziare l’economia circolare. Crediamo che la crescita si possa gestire attraverso una gestione etica ed economica condivisa, che garantisca a tutti gli attori della filiera una giusta remunerazione, rafforzando tutti gli anelli della catena del biologico: dalla coltivazione della terra, alla trasformazione dei prodotti fino alla distribuzione al consumatore finale.

La sostenibilità sociale e ambientale è da sempre alla base delle nostre scelte. Il pastificio IRIS, in provincia di Cremona, è costruito in bioedilizia e alimentato da energia rinnovabile, vantando così un bassissimo impatto ambientale: un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un prodotto Biologico e di Alta Qualità. Nelle tre linee produttive, dedicate a pasta lunga, corta e nidi, vengono lavorati diversi impasti: Semola di Grano Duro bianca e integrale, Kamut®, Farro, Senatore Cappelli e miscele speciali.

Garanzia di originalità 100% italiana e tracciabilità.

Siamo certificati: UNI EN ISO 22005:2008.

La qualità della nostra pasta parte dalla Terra.

La pasta IRIS nasce da un Grano Biologico di Filiera Certificata, coltivato dai contadini della Filiera Agricola IRIS.

È disponibile nei formati classici e in diverse referenze speciali, è certificata biologica e trafilata al bronzo. Completano la gamma un’accurata selezione di sughi, passate e molti altri prodotti a marchio.

Per scoprire di più e acquistare i prodotti IRIS, visita il sito: www.irisbio.com.

• Produciamo 100% Biologico

• Diverse varietà di pasta: per adulti e per la prima infanzia

• Formati speciali

• Completa tracciabilità della filiera

• Controllo diretto dei conferitori

• Origine 100% locale delle materie prime

• Pastificio Costruito in bio-edilizia

• Superficie: 15.000 mq

• 3 linee produttive: pasta lunga – pasta corta – nidi

• Utilizzo dell’energia fotovoltaica per l’80% del fabbisogno

• Impianto di fitodepurazione delle acque reflue di scarto del pastificio che ne permette il riutilizzo a favore dell’irrigazione dei campi limitrofi.

Quando acquisti un prodotto Iris, scegli non solo un alimento sano e di qualità, ma anche un modello agricolo sostenibile. Iris: porta in tavola la natura. Iris rispetta te e rispetta la terra.

Il marchio IRIS: una lunga storia tra rispetto dell’ambiente

e alta qualità delle coltivazioni con un occhio di riguardo alla natura

Il Pastificio A.s.t.r.a. Bio di Casteldidone vede le proprie radici nella Cooperativa Agricola Iris, nata nel 1978 per promuovere i prodotti agricoli coltivati con metodo biologico. La Cooperativa Agricola Iris nel 2005 ha rilevato il Pastificio Nosari di Piadena, fondato a sua volta nel 1925. Oggi A.s.t.r.a. Bio è un’azienda alimentare che produce pasta – e non solo – con metodo biologico e pone massima attenzione ad ambiente e sostenibilità.

La Cooperativa Iris risale a quasi 50 anni fa. Come è nata l’idea di promuovere i prodotti bio?

«La Cooperativa è nata nel 1978 da un gruppo di giovani che, con passione e rispetto per la terra, hanno voluto sviluppare un metodo di produzione agricola senza l’uso di sostanze chimiche di sintesi. Nasce così Iris Coop. agricola esclusivamente a produzione biologica».

È stato facile, negli anni, promuovere i vostri prodotti e farli affermare, considerato il gran numero di aziende alimentari a livello nazionale?

«Essere un’azienda biologica nata nel 1978 significa essere stati tra i primi a credere in un modello di produzione alimentare più sostenibile e rispettoso dell’ambiente e della salute. Questo ha sicuramente comportato delle sfide all’inizio, quando il concetto di “biologico” era ancora poco diffuso e i consumatori non erano così sensibili a questi temi come lo sono oggi. Tuttavia essere stati pionieri ha anche conferito all’azienda un’immagine di autenticità e di leadership nel settore, che nel corso degli anni si è rivelata un grande vantaggio competitivo. Da sempre fedeli ai nostri valori, abbiamo scelto di non seguire le logiche della grande distribuzione e di concentrarci su una rete distributiva più affine al nostro pubblico: negozi biologici, fattorie didattiche e gruppi di acquisto solidale. Questa scelta ci ha permesso di creare un rapporto diretto e trasparente con i nostri consumatori».

Quali sono i vostri prodotti di punta? E oltre alla pasta, quali prodotti offre Iris Bio?

«La nostra pasta semintegrale, o semolato, rappresenta il fiore all’occhiello della produzione. A metà strada tra la pasta tradizionale e quella integrale, offre un equilibrio perfetto tra gusto delicato e ricchezza nutrizionale. Conservando molte più proprietà benefiche rispetto alla pasta di semola bianca, ma con un sapore meno intenso rispetto all’integrale, soddisfa i palati più esigenti e rappresenta un’ottima scelta per chi desidera un’alimentazione sana e varia. Dalla rotazione delle colture biologiche Iris nascono, oltre alla pasta, le farine, i sughi pronti, le passate, i pesti per condimenti, il riso, i cereali, i legumi e le gallette, per una gamma completa».

Nella vostra gamma ci sono prodotti attenti alle intolleranze alimentari?

«Sì: la nostra gamma comprende anche pasta senza glutine, prodotta con farine alternative come il mais, per le esigenze di chi ha intolleranze».

Al giorno d’oggi l’attenzione all’ambiente e ai cambiamenti climatici è molto alta. La vostra azienda può dare un contributo in tal senso?

«Sì, riteniamo che A.s.t.r.a. Bio contribuisca in tal senso. Ad esempio la nostra sede si trova in un edificio eco-sostenibile: la scelta di costruire un pastificio utilizzando materiali riciclabili e a basso impatto ambientale è un passo fondamentale verso la riduzione dell’impronta ecologica. Inoltre l’azienda ha investito in pannelli fotovoltaici e nella fitodepurazione e nell’adozione di tecnologie avanzate che permettono di ottimizzare i consumi energetici e ridurre le emissioni. Dal 2023 inoltre abbiamo adottato confezioni realizzate al 100% in carta, riducendo così l’impatto ambientale, oltre al fatto che percorriamo la strada della filiera agricola sostenibile e della preservazione delle varietà autoctone. In tema ambientale collaboriamo con altre aziende contribuendo all’economia circolare e creando sinergie con altre aziende del settore per promuovere pratiche sostenibili e condividere le migliori pratiche. Infine il pastificio è aperto a visite guidate e organizziamo iniziative per sensibilizzare scuole e comunità su alimentazione sostenibile e tutela dell’ambiente».

Quale è il vostro mercato di riferimento?

«In particolare il nostro mercato di riferimento comprende negozi biologici, fattorie didattiche, gruppi di acquisto solidale e ristorazione, sia in Italia che all’estero».