Castiglione – Rimossi gli ultimi intralci: via Guidetti aperta al traffico

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Dopo varie settimane di lavori, da ieri mattina l’uscita di via Guidetti su via Lonato è stata aperta al traffico a tutti gli effetti. Verso metà mattina infatti personale del Comune e un agente della polizia locale sono intervenuti per rimuovere ciò che rimaneva del cantiere e da ieri mattina è possibile uscire dal quartiere Primo Maggio immettendosi su via Lonato passando da via Guidetti. Fino ad un paio di mesi fa infatti la via era a fondo chiuso: un parcheggio sulla destra, una piccola area verde di fronte, a separare proprio via Guidetti da via Lonato. Poi, con la fine del lockdown della scorsa primavera, la decisione del Comune di aprire un’uscita su via Lonato da via Guidetti. Decisione alla quale però si erano opposti diversi residenti in zona. Il Comune tuttavia era andato dritto per la propria strada e a metà dello scorso ottobre sono iniziati i lavori. Ieri, con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni, l’apertura della strada.