Il casteldariese Marco Merlotti premiato all’Allianz Stadium

TORINO C’era anche il 24enne mantovano Marco Merlotti ieri pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino per il “Graduation Day” organizzato dall’Università IAAD (Istituto d’Arte Applicata e Design), ovvero la proclamazione dei laureati con rispettiva consegna dei dottorati. La sua tesi è risultata tra le migliori dieci. Riguarda l’innovativo progetto di scarpe da Triathlon – ribattezzate T15” – in grado di abbinare le sessioni di run e bike, che a quanto pare permetterebbe all’atleta di guadagnare fino ad una trentina di secondi, lasso di tempo che alla fine potrebbe risultare decisivo nel determinare le classifiche delle competizioni professionistiche. Lo studente originario di Castel d’Ario era già balzato agli onori delle cronache del nostro giornale lo scorso marzo, quando si aggiudicò il concorso internazionale #YourIcon. La sua reinterpretazione del logo “Icon” stampato sulla maglia celebrativa della Juventus in occasione del terzo anniversario dall’introduzione del nuovo logo (la “J” bianca e stilizzata su sfondo nero) era stata particolarmente apprezzata dai tifosi bianconeri, che sulla piattaforma Socios.com la premiarono con quasi il 73% dei voti. Un 2021 sicuramente ricco di soddisfazioni per il giovane sport designer.

Matteo Vincenzi