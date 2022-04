Il commovente saluto a Giulia , il papà: “Grazie a tutti”

CASTELBELFORTE Ha confermato la propria presenza il vescovo di Mantova Marco Busca, oggi pomeriggio a Castelbelforte, per i funerali di Giulia Gazzani, la figlia 26enne del sindaco Massimiliano Gazzani che sabato sera è morta in seguito a un malore improvviso mentre si trovava nel bagno di casa dopo aver terminato l’attività in palestra.

Le esequie della giovane saranno celebrate alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Biagio Vescovo e Martire partendo in corteo dalla sala polivalente “Bennati”, luogo in cui da ieri mattina è stata allestita la camera ardente. Fin dall’arrivo del feretro, tanti sono stati i cittadini che hanno raggiunto il capezzale di Giulia per dimostrare vicinanza ai genitori Massimiliano e Vera, ai fratelli Federico di 31 anni e Davide di 23 anni, e ai parenti più stretti.

In serata è stato recitato il rosario, che al pari di lunedì sera ha chiamato a raccolta moltissime persone, tutte ancora incredule per il dramma che si è consumato in un modo così assurdo. Da cinque giorni la piccola comunità di Castelbelforte si trova immersa nel dolore più profondo per una giovane vita spezzata troppo presto.

«Non posso ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto per esprimerci le loro condoglianze, ma voglio dire che la dimostrazioni d’affetto ricevute sono state davvero importanti», ha detto Gazzani. Ad officiare la messa, insieme al vescovo, ci saranno i parroci don Giorgio Dall’Oglio e don Alberto Ancellotti. In vista del grande afflusso di persone che si prevede, il servizio d’ordine è stato affidato alla Protezione civile e ai volontari delle associazioni del territorio. Una parte della piazza sarà transennata per garantire la sicurezza dei pedoni. Saranno presenti diversi colleghi di Gazzani, tra cui Giacomo Giovanni Ghilardi, primo cittadino di Cinisello Balsamo nonché coordinatore di tutti i sindaci lombardi della Lega nonché attuale vicepresidente di Anci Lombardia.

Matteo Vincenzi