Rugby Coppa Italia – Viadana al debutto allo Zaffanella con il Valorugby Reggio

VIADANA Il Rugby Viadana torna sul campo dopo otto mesi dallo stop dei campionati per l’emergenza Coronavirus. Un’emergenza però ben lontana dal trovare conclusione, tanto che da oggi Regione Lombardia ferma gli sport di contatto dilettantistici per un mese sul territorio lombardo. Il campionato nazionale di Top 10 è ovviamente escluso dall’ordinanza e quindi oggi il Rugby Viadana scende in campo per il debutto in Coppa Italia. Alle ore 16 i gialloneri daranno il via allo stadio Zaffanella alla sfida con la forte formazione del Valorugby Emilia, per un derby del Po sempre molto sentito. L’incontro sarà arbitrato da Andrea Piardi (Brescia), coadiuvato dai giudici di linea Riccardo Angelucci (Livorno), Filippo Bertelli (Brescia) e dal quarto uomo Carmine Marrazzo (Modena). Mancheranno diversi giocatori; per questo la rosa è stata allargata a ragazzi del team cadetto dei Caimani. «Per noi questo primo appuntamento ufficiale è una partita di preparazione – commenta il capo allenatore German Fernandez – Non abbiamo ancora visto giocare molti dei nostri nuovi atleti e quindi questa sarà l’occasione giusta. Ci siamo preparati per crescere, passo dopo passo, e ho molta voglia di vedere la squadra come si muove sul campo in partita. Non abbiamo analizzato il nostro avversario perché ci siamo focalizzati su di noi e sulla costruzione del nostro gioco. È un lavoro a lungo termine e questo è solo l’inizio».

I convocati: Antonio Denti, Ribaldi, Halalilo, Grassi, Caila, Boschetti, Schinchirimini, Andrea Denti, Jelic, Ferrarini, Ciofani, Ceballos, Zaridze, Panizzi, Bientinesi, Silvestri, Schiavon, Novindi, Mannucci, Ponzi, Cafarra, M. Paternieri, Ferro.