Calcio Serie C: MANTOVA-VIRTUS VERONA 4-0 (risultato finale)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli. Dopo due pareggi, il Mantova vuole tornare alla vittoria per resistere alla rimonta del Padova (in campo domani sera contro il Vicenza), portatosi a -4 dall’Acm. Sulla panchina del Mantova lo squalificato mister Possanzini sarà sostituito dal suo vice Massolini. La Virtus, ottava in classifica, è reduce dalla sconfitta interna con la Pro Sesto. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-VIRTUS VERONA 4-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Fedel, Redolfi, Cavalli Panizzi; Burrai, Trimboli (74′ Bani); Galuppini (74′ Debenedetti), Bombagi, Bragantini (91′ Argint); Monachello (63′ Mensah). A disp.: Sonzogni, Celesia, Wieser, Fiori, Brignani, Radaelli, Napoli, Maggioni, Muroni, De Maio, Giacomelli. All.: Massolini.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Mazzolo, Ruggero, Cabianca (73′ Nalini); Daffara (46′ Begheldo), Amadio, Metlika, Zarpellon (30′ Mehic), Vesentini; Gomez (27′ Menato), Danti (73′ Demirovic). A disp.: Voltan, Ficeli, Manfrin, Ntube, Zigoni, Toffanin, Ronco, Lodovici, Ambrosi, Ojeh. All.: Fresco.

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo (assistenti: Piccichè di Trapani e Rinaldi di Pisa).

RETI: 35′ Bragantini. 78′ Mensah. 88′ Fedel. 90′ Burrai.

NOTE: Ammoniti: Bombagi, Cabianca, Amadio, Metlika, Begheldo, Redolfi. Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 2′ + 3′.

Secondo tempo

94′ Finisce quì.

91′ C’è spazio anche per Argint che solca il campo al posto di Bragantini.

90′ Saranno 3′ i minuti di recupero finali.

90′ Pokerissimo di Burrai che da punizione non sbaglia e spiazza Sibi.

88′ Tris di Fedel che buca Sibi. Azione nata dall’imbucata di Debenedetti per Bragantini che si invola e deve solo appoggiare in mezzo al compagno tutto solo.

84′ In Curva Te nel frattempo compare una scarpata biancorossa.

78′ Raddoppio del Mantova!!!!! La chiude Mensah, lesto a scivolare e spingere la palla in rete da punizione calciata da Burrai.

76′ Tiro insidioso di Bani che Sibi devia prima sulla traversa e poi la palla carambola in angolo.

74′ Doppio cambio tra le fila biancorosse: dentro Debenedetti e Bani al posto di Galuppini e Trimboli.

68′ Mantova che sembra aver esaurito la spinta. La gara rimane aperta.

67′ Conclusione di Burrai dal limite che sfiora il secondo palo.

63′ Primo cambio per il Mantova: esce uno spaesato Monachello e al suo posto entra Mensah.

61′ Altro parapiglia in area, ma questa volta Bombagi non riesce a gonfiare la rete.

59′ Doppia occasione per Monachello, ma l’attaccante non riesce a trovare la via del gol.

57′ Mantova che controlla il possesso palla, ma non riesce ad affondare il colpo decisivo.

49′ Punizione guadagnata da Bragantini che viene trattenuto dalla maglia dopo una galoppata di 20 metri. Dagli sviluppi Galuppini sfiora il palo.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

47′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

46′ Miracolo di Festa su Danti che devia la conclusione ravvicinata dell’attaccante. Ci pensa Redolfi a spazzare la palla in angolo.

45′ L’arbitro assegna 2′ di recupero.

44′ Bragantini si inserisce su un passaggio in profondità di Galuppini e prova ad anticipare Sibi in uscita con un pallonetto che finisce fuori misura.

43′ Intanto partono cori dalla Curva Te che omaggiano Possanzini con: “Possanzini uno di noi”

40′ Il neo entrato Menato ci prova con il tiro che non si abbassa.

35′ GOLLLLLL DEL MANTOVAA!!!!! La sblocca Bragantini dopo una serie di batti e ribatti in area. Bravo e lesto l’attaccante a girarsi e trovare l’angolo in cui Sibi non può arrivare.

31′ Punizione di Burrai che Sibi afferra in tuffo.

30′ Il numero 14 viene sostituito da Mehic.

29′ Secondo infortunio per la Virtus, Zarpellon lascia il campo e veronesi momentaneamente in 10.

24′ Colpo di testa da parte di Cavalli che finisce sopra la traversa.

22′ Ci prova anche Galuppini che arriva a limite area e lascia partire un sinistro potente che finisce alle stelle.

19′ Primi minuti concitatissimi al Martelli: ora il Mantova è tutto in avanti.

18′ Punizione di Burrai sul primo palo: Sibi si tuffa e respinge.

14′ Punizione per i rossoblù: Monachello atterra Vesentini. Ammonito nel frattempo Bombagi per proteste.

13′ Dal dischetto Danti si fa ipnotizzare da Festa!!!!!!!!!!!!.

12′ Rigore per la Virtus: atterrato in area Daffara da Trimboli.

11′ Traversone di Galuppini per Monachello, ma l’attaccante non è riuscito a girare la palla in rete.

9′ Buon disimpegno di Monachello che in mezzo a due sgomita e difende palla, ma la conclusione è debole sul primo palo dove Sibi c’è.

5′ Tiro di Bombagi deviato da Monachello, ma la palla finisce docile tra le braccia di Sibi.

3′ Possesso palla prolungato per il Mantova.

1′ Calcio d’inizio battuto dalla Virtus Verona.

Pre-gara

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova in divisa total white. Virtus col completo rossoblù.

6 cambi per il vice Massolini (siederà in panchina al posto dello squalificato Possanzini) rispetto alla gara con la Pro Vercelli. Inserito in lista anche l’infortunato Brignani che presenzierà in panchina. Le squadre stanno facendo riscaldamento in attesa di scendere in campo.