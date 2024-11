Lavori alle Poste di Canneto in ritardo, si riapre solo tra due settimane

CANNETO – Slitta a lunedì 2 dicembre la riapertura dell’ufficio postale di via 5 Maggio 10, a causa dei ritardi nella fornitura di materiali per l’intervento in corso. Va infatti ricordato che l’ufficio rientra nel Progetto Polis, ovvero Casa dei servizi di cittadinanza digitale, un programma di potenziamento degli sportelli dei Comuni con meno di 15mila abitanti promosso da Poste italiane a livello nazionale.

Nell’ambito del progetto, sono in corso dei lavori di adattamento degli spazi e delle infrastrutture tecniche per ampliare il ventaglio dei servizi offerti. Lo sportello di Canneto era stato chiuso al pubblico lo scorso 8 ottobre, proprio per consentire i lavori in vista di questa riorganizzazione. Avrebbe dovuto riaprire, secondo le previsioni, lunedì 18 novembre, ma il cantiere si è scontrato con le difficoltà di approvvigionamento di materiali e componentistica che sta affliggendo da molti mesi i settori dell’edilizia e della tecnologia. Così Poste italiane ha comunicato con un nuovo cartello affisso all’ingresso lo slittamento in avanti della riapertura dell’ufficio.

Sebbene l’ente abbia giustificato i ritardi con la necessità di garantire un lavoro accurato, l’attesa per i cittadini cannetesi rimane gravosa. Numerosi residenti hanno espresso infatti sulla pagina social del Comune il loro malcontento per i significativi disagi e per la necessità di percorrere diversi chilometri per semplici operazioni. La società ha ricordato che gli utenti, durante il periodo di chiusura, potranno rivolgersi per ritirare la corrispondenza in giacenza e le pensioni all’ufficio postale di Asola in viale Della Vittoria 19 con sportello automatico Postamat accessibile 24 ore su 24 e anche presso lo sportello automatico Postamat dell’ufficio postale di Acquanegra in piazza Marconi 1 che è accessibile 24 ore su 24.