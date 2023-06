Tennis Tavolo – Nicole Arlia (Brunetti) si gioca la finale del doppio misto al Contender di Helsingborg

Helsingborg (Sve) Nicole Arlia e il romeno Andrei Istrate si sono qualificati alle semifinali della gara di doppio misto Under 19 del WTT Youth Contender Helsingborg.

Nei sedicesimi hanno battuto per 3-0 (11-9, 11-6, 11-2) gli svedesi David Bjorkryd e Sandra Axelsson, negli ottavi per 3-2 (6-11, 11-9, 9-11, 11-8, 13-11) gli hongkonghesi Yiu Kwang To e Kong Tsz Lam e nei quarti per 3-1 (11-8, 11-7, 9-11, 12-10) gli statunitensi Darryl Tsao e Sally Moyland. Oggi alle ore 18.45 affronteranno i romeni Darius Movileanu e Ioana Singeorzan, teste di serie n. 1, per un posto in finale.

Oggi si disputeranno i gironi dei singolari Under 19 e Arlia nel Gruppo 4 sarà opposta alle 11 alla danese Mille Stoffregen e alle 14.30 alla lituana Marija Mikalauskyte.

Antonio Giordano nel Gruppo 2 incontrerà alle 13 il kazako Alan Kurmangaliyev e alle 16 lo svedese David Bjorkryd, Spagnolo nel Gruppo 7 alle 13 lo spagnolo Daniel Berzosa e alle 16 l’estone Markkos Pukk, Giacomo Allegranza nel Gruppo 14 alle 13,30 il polacco Mateusz Zalewski e alle 16,30 il finlandese Leon Viherlaiho e nel Gruppo 15 Federico Vallino Costassa alle 13,30 l’hongkonghese Chan Baldwin Ho Wah e alle 16,30 l’estone Ilmar Vuhka.