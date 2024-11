Sky-Nrg di Castiglione ceduta in toto al gruppo europeo Tsg

CASTIGLIONE – La società castiglionese Sky-Nrg cambia: l’azienda è infatti stata ceduta al gruppo Tsg, leader europeo nei servizi tecnici per la mobilità sostenibile. L’operazione è stata realizzata con l’acquisizione da parte del gruppo Tsg, attraverso la controllata Tsg Southeastern Europe Holding, della partecipazione del 100% della società da Invictus Srl, holding di proprietà dei soci, che continueranno a guidare, insieme a Tsg, il percorso di sviluppo ed espansione di Sky-Nrg all’interno del nuovo gruppo. Per Tsg si tratta della più importante operazione di acquisizione mai realizzata.

Sky-Nrg ha sede a Castiglione ed è presente sul mercato da oltre 17 anni. Offre soluzioni a 360 gradi per le energie rinnovabili, con una forte specializzazione nella progettazione, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici. Conta oltre 100 dipendenti e nel 2023 ha registrato un fatturato pari a circa 60 milioni di euro.

L’accordo mira a consolidare il posizionamento di mercato nel settore della transizione energetica dei due operatori, grazie alle sinergie tra le due realtà. Unendosi alla rete del gruppo Tsg, Sky-Nrg sarà in grado di servire i propri clienti a livello internazionale. Insieme le due aziende offriranno una gamma completa e combinata di soluzioni elettriche integrate che associano sistemi fotovoltaici, di ricarica dei veicoli elettrici e battery storage.

«Siamo entusiasti di partecipare a questo nuovo capitolo nella storia di Sky-Nrg – afferma Gianluca Paroni, amministratore delegato e socio di Sky-Nrg – che accelererà lo sviluppo dell’azienda a vantaggio dei nostri clienti, dipendenti e partner. L’ingresso in Tsg ci rende più competitivi e ancor meglio posizionati per soddisfare le crescenti richieste del mercato».

Lo studio milanese Pirola Corporate Finance ha assistito Sky-Nrg in qualità di financial advisor esclusivo.