Salario minimo, Schlein “La povertà non va in vacanza”

ROMA (ITALPRESS) – “In Italia esiste una questione salariale enorme che non può essere ignorata, che non può essere sospesa, la povertà non va in vacanza”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo in aula alla Camera, nel corso dell’esame e votazione della questione sospensiva sulla proposta di legge per l’istituzione del salario minimo. “La differenza salariale attraversa e divide il Paese, al sud un dipendente su quattro prende sotto i nove euro l’ora. Questo ruba il futuro e deprime le prospettive di crescita”, ha aggiunto.

“Quella che oggi ci troviamo a discutere non è una semplice sospensiva, ma è la rappresentazione plastica della fuga della maggioranza. La maggioranza di destra su un tema reale, messa di fronte a una proposta unitaria delle opposizione, fugge ma almeno abbiamo fermato il vostro proposito di cancellare la nostra proposta”, ha spiegato. “La maggioranza non può chiedere tempo, sono passati sette mesi da quando in questa Aula avete votato contro tutte le mozioni delle opposizioni sul salario minimo. Se votate questa sospensiva voi oggi voltate le spalle a quei tre milioni e mezzo di lavoratori che hanno salari da fame con paghe da 4-5 euro l’ora” ha concluso.

