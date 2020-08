Ciclismo – Europei, Affini giù dal podio (5°) nella cronometro

PLOUAY (Fra) Niente podio europeo per Edoardo Affini, quinto nella cronometro élite dei Campionati continentali iniziati ieri in Francia. Ha vinto lo svizzero Stefan Kung, nuovo campione europeo della specialità (ha percorso i 25.6 km in 30’18”), che nella seconda parte di gara ha messo nel mirino e poi superato lo stesso Affini, giunto al traguardo con un distacco di 1’16”. Dietro lo svizzero è giunto, a 17”, il transalpino Remi Cavagna, terzo e bronzo il belga Victor Campenaerts a 21”, quarto il britannico Alex Dowsett. Quindi nulla da fare per l’alfiere della Michelton-Scott che alla vigilia della prova aveva dichiarato che il suo obiettivo era quello di migliorare il terzo posto dello scorso anno di Alkmaar. Il percorso, però, si è rivelato più ostico del previsto per il 24enne mantovano che pochi giorni fa ha colto il terzo gradino del podio nel campionato italiano a cronometro, alle spalle di Ganna e De Marchi. «Le poche corse nelle gambe (appena 4) non gli hanno permesso di avere quella condizione e brillantezza che gli permise lo scorso anno di conquistare il bronzo» ha commentato il Ct Davide Cassani.

Affini sarà di nuovo in sella domani nella prova in linea e concluderà il trittico europeo venerdì nella mixed relay.