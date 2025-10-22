Non si ferma all’alt dei carabinieri perché ubriaco. Raggiunto e denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale

SERMIDE E FELONICA Nei giorni scorsi, in Sermide e Felonica Po, i Carabinieri della Stazione di Sermide, durante un controllo alla circolazione stradale, intimavano l’alt al conducente di un veicolo.

Il soggetto, anziché fermarsi, tentava una piccola fuga, venendo prontamente raggiunto e fermato dai militari.

Il conducente del veicolo, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo, con un tasso alcolemico pari a 1,38 g/l. È scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Il soggetto, al fine di evitare un approfondito controllo da parte dei Carabinieri, li spintonava cercando di allontanarli. I militari rinvenivano e sequestravano un cacciavite, sequestrando successivamente il veicolo.

Il conducente del veicolo, un marocchino 29enne residente a Sermide e Felonica Po, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, guida sotto l’influsso di sostanze alcoliche e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.