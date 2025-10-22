Controlli dei carabinieri di Viadana: raffica di denunce per alcol e droga al volante

VIADANA Nella giornata di ieri, 21 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Viadana, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, implementati da specifici servizi per prevenire e reprimere la commissione di reati predatori, disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane e rurali ed al contrasto di ogni forma di illegalità per prevenire la commissione dei reati contro il patrimonio, consentendo così di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili, impiegando complessivamente 10 unità, nei comuni di competenza della Compagnia Carabinieri di Viadana.

Sono state identificate 55 persone e controllati 31 veicoli. Sono stati sanzionati amministrativamente 7 utenti della strada.

I Carabinieri della Stazione di Viadana hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 39nne egiziano residente a Roverbella. Il soggetto, all’atto del controllo, esibiva una patente di guida rilasciata dalle Autorità della Polonia, sulla quale emergevano dubbi circa la genuinità della stessa, che veniva sequestrata. Il soggetto è stato deferito per falsità materiale.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Viadana hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 23nne indiano residente a Casalmoro, poiché al controllo effettuato con apparecchio etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,44 g/l. È scattato il ritiro della patente di guida.

Un 27enne residente a Brescello (RE) è stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché è risultato positivo, alla guida di un veicolo, all’uso di sostanze stupefacenti. E’ scattato il anche il ritiro della patente di guida.

Un 58enne di Viadana è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Viadana poiché positivo all’alcoltest: 0,89 g/l il tasso alcolemico riscontrato. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente di guida. Un 25enne residente a Casalmaggiore (CR) è risultato positivo alla cocaina mentre era alla guida della sua autovettura. Anche per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Un rumeno 38enne residente a Manfredonia (FG) si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. E’ scattato il sequestro del mezzo, il ritiro della patente di guida e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni sia in città che in periferia nelle zone rurali, al fine di prevenire i furti in abitazione ed i reati contro il patrimonio.