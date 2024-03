Nuovo ponte con transito saltellante: piovono le critiche sull’asfaltatura che dà un effetto tappeto elastico

SAN BENEDETTO PO “Sembra di guidare su un tappetto elastico”. “Un ponte con le molle”. Sono i primi comenti e le prime critiche al nuovo tratto in alveo del ponte di San Benedetto inaugurato giovedì scorso. A sollevare perplessità da parte di alcuni cittadini, che hanno voluto segnalare la cosa sui social, il manto stradale. Secondo alcuni automobilisti in transito l’asfalto posato sull’impalcato del ponte creerebbe un effetto “ondeggiante” per non dire “saltellante” che si percepirebbe significativamente anche percorrendo il ponte a velocità moderata. Accanto a questo non sono mancati gli scambi di vedute tra chi è comunque preoccupato per la futura conclusione dei lavori (prevista nell’estate del 2027) e chi invece ha visto nella visita del ministro Matteo Salvini l’occasione per innescare una polemica di tipo politico. Infine, a conferma di come – a volte – ci sia poca attenzione sulle informazioni che arrivano, nella giornata di ieri c’era ancora chi, dopo mesi di articoli in cui si precisava la cosa, si stupiva del fatto che i mezzi pesanti ancora non possono transitare sul ponte.