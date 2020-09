Parcheggio e nuovi asfalti a Poggio Rusco, altri cantieri per mezzo milione

POGGIO RUSCO – Un altro mezzo milione di cantieri pronti a partire i primi giorni di ottobre. Uno per la sistemazione di piazzale Gramsci, ovvero il parcheggio che si trova a ridotto del sottopasso sostanzialmente di fronte a quello che fu il pub Black Elk, e la riasfaltatura di varie strade fuori dal centro abitato – insieme anche alla seconda parte di via Garibaldi, che invece scorre in paese nella zona degli impianti sportivi.

I lavori si rendono possibili grazie ai fondi messi a disposizione dopo l’emergenza sanitaria con un’aggiunta di circa 90mila euro da parte delle casse del Comune.

Per quanto concerne piazzale Gramsci, gli interventi dovrebbero prendere il via il prossimo 4 ottobre. Come spiega il sindaco Fabio Zacchi, verrà rifatta la pavimentazione, verrà realizzato un marciapiedi, sistemato l’asfalto dove necessario e si provvederà anche a una sorta di mitigazione della barriera che divide il paese dalla zona dei binari ferroviari.

Il costo dell’intervento in piazzale Gramsci si aggira sui 190mila euro, recuperati appunto dai 350mila arrivati nel periodo post-lockdown.

I restanti 160mila euro, ai quali si aggiungono circa 90mila euro provenienti dalle casse comunali, serviranno invece per realizzare lavori di asfaltatura sia fuori dal centro abitato che in paese per un totale di circa 250mila euro.

Nel piano asfalti sono previsti un lungo tratto di via Segonda (circa un chilometro dove verrà sistemato anche il sottofondo stradale, particolarmente deteriorato), via Stoppiaro poco fuori da Dragoncello dove si è verificato un avvallamento e un tratto di 600 metri via Cantaboa che circa un anno fa venne resa strada bianca; ora il Comune sta per riasfaltarla.

Ma non ci sono solamente strade di campagna: nel piano c’è anche un secondo tratto di via Garibaldi, il cui primo tratto invece era stato realizzato un paio di anni fa.

«Sono opere – spiega il sindaco Zacchi – che riteniamo importanti per tutta la collettività e rientrano nei numerosi lavori avviati e completati dalla nostra amministrazione comunale».