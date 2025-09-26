Pedone muore investito da un mezzo in manovra in un parcheggio a Monzambano

MONZAMBANO Una persona che era a piedi è stata travolta e uccisa da un’auto che stava effettuando una manovra in un’area di parcheggio. E’ successo oggi poco prima delle 14 in via Marconi a Monzambano. Una manovra errata o un a disattenzione, sarebbero queste le prime ipotesi riguardo alla dinamica dell’accaduto. L’area di parcheggio è in curva e ciò avrebbe potuto influire sulla visuale del conducente del mezzo investitore. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, compresa l’eliambulanza di Verona Emergenza, ma per la persona investita non c’era ormai più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castiglione delle Stiviere per liberare il corpo della vittima rimasto incastrato sotto il mezzo, e i carabinieri per i rilievi di legge.

+++ Notizia in aggiornamento +++