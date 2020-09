Per la polizia locale arriva un nuovo mezzo super ecologico

PIUBEGA – Un nuovo mezzo per la polizia locale: è quello arrivato alcuni giorni fa e già consegnato agli agenti alle dipendenze del Comune di Piubega. Ma non si tratta semplicemente di un mezzo di trasporto per gli agenti: si tratta infatti di un mezzo ecologico. «Grazie al contributo della Regione Lombardia – afferma il sindaco Maria Cristina Zinetti -, che tra l’altro è a fondo perduto, destinato all’acquisto di auto a basso impatto ambientale, il Comune di Piubega ha potuto dotare la polizia locale di un nuovo mezzo. Siamo soddisfatti di questo acquisto, dal momento che il corpo della polizia locale del nostro Comune avrà d’ora in avanti a propria disposizione un mezzo completamente nuovo che, tra l’altro, non provoca inquinamento». Ultimamente tra l’altro anche la polizia locale di Piubega è andata incontro ad alcuni cambiamenti – come pure accaduto nei Comuni limitrofi – con la polizia locale associata Dei fiumi e delle torri che ad oggi conta solamente Asola e Mariana.