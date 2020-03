Basket – La Sesa Sustinente al servizio della comunità

SUSTINENTE Tra le varie iniziative benefiche intraprese dalle società mantovane, segnaliamo quella della Sesa Basket Sustinente che «in piena ottemperanza alle regole vigenti per il contenimento del Coronavirus ed in pieno accordo con le forze dell’ordine locali, ha pensato un modo per essere utili a una piccola comunità di 2000 persone anche in questo periodo nel quale la nostra funzione sociale di educazione e formazione dei ragazzi attraverso lo sport non può essere svolta. Abbiamo provveduto a formare il gruppo #turestacasavieneilbasketsustinente. Questa “squadra” avrà il compito di permettere alle persone che non possono uscire di casa, in questo momento, di poter contattare i negozianti, fare la spesa al telefono e vedersela consegnata nelle proprie dimore grazie all’attività di un volontario. Il Comune ed i Carabinieri sono stati prontamente informati in merito ed il Comune patrocina il progetto. Sono coinvolti al momento sette negozi di Sustinente, i quali potranno proseguire il servizio verso i loro clienti anche in questo momento. Il servizio sarà previsto solo nella città di Sustinente. Per la società vuole essere una maniera per rafforzare le solide radici già presenti nel nostro territorio, sviluppando il senso di appartenenza stesso con la primaria funzione sociale del Basket Sustinente».