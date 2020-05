Precipita da un albero, tragedia sfiorata a Quistello

QUISTELLO Una banale operazione di potatura di alcuni rami si è conclusa con una rovinosa caduta dall’albero, per di più insieme alla motosega con cui stava lavorando, ma il tutto si è risolto, incredibilmente e fortunatamente, con conseguenza molto meno gravi rispetto a quando sarebbe potuto succedere; vittima dell’incidente domestico – stava potando alcuni rami di un albero all’interno della sua proprietà – un 70enne di Quistello portato in eliambulanza all’ospedale di Cremona. Al momento di essere caricato sull’elicottero l’uomo sarebbe stato cosciente e in grado di parlare con i propri soccorritori ma, anche se non sussisterebbe pericolo di vita, i sanitari del nosocomio cremonese hanno preferito tenerlo in osservazione.

La dinamica dell’incidente è, tutto sommato, abbastanza semplice: sono da poco passate le 9 di ieri mattina e il 70enne, che vive insieme alla moglie in un’abitazione sita in via Argine Secchia, sale su un albero per tagliare alcuni rami servendosi di una motosega. Pochi minuti dopo il fatto si compie: per cause che sono ancora in corso di accertamento – e non si esclude nemmeno il leggero malore che possa avere colpito l’uomo causandone la caduta – il 70enne perde l’equilibrio e precipita da una notevole altezza cadendo rovinosamente sul terreno circostante. Per lui doppio colpo di fortuna perchè il terreno attutisce in parte l’impatto e perchè la motosega, ancora in funzione, cade sfiorandolo ma senza colpirlo. Immediatamente soccorso l’uomo viene trasferito in eliambulanza all’ospedale di Cremona; sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri.