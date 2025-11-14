Raccolta firme fasulla per bambini poveri: smascherata banda di truffatrici rumene

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Gonzaga, nell’anno in corso, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica ed il prevenire il verificarsi di reati predatori, hanno eseguito specifici servizi presso l’importante polo fieristico di Gonzaga.

A seguito dei controlli effettuati dai Carabinieri nel corso delle varie fiere, è emersa l’assidua presenza di un gruppo di donne ben organizzato, di origine rumene che, in concorso tra di loro, spacciandosi come sordomute, richiedevano una raccolta firme con delle offerte, per aprire un centro internazionale per bambini poveri, con tale intestazione ““CERTIFICATO REGIONALE PER PERSONE NON UDENTI E FISICAMENTE DISABILI, DESIDERIAMO APRIRE UN CENTRO INTERNAZIONALE PER BAMBINI POVERI.”, centro che di fatto è risultato essere “inesistente”.

Tra il 01.04.2025 ed il 28.09.2025, veniva controllate e deferite all’Autorità Giudiziaria competente 8 donne rumene ed 1 ragazza minorenne, ritenute responsabili di accattonaggio molesto e truffa in concorso. Inoltre i Carabinieri hanno avanzato ed ottenuto dalla Questura di Mantova l’emissione delle misure di prevenzione personali del foglio via obbligatorio dal Comune di Gonzaga per anni quattro, provvedimenti già notificati alle interessate.

La somma delle offerte versate ingenuamente dagli ignari cittadini, poste sotto sequestro dai Carabinieri di Gonzaga, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria sono state restituite dal Comandante della Stazione Carabinieri di Gonzaga al signor CALLEGARO Giorgio di Pegognaga, in qualità di presidente dell’Ente Nazionale Sordi di Mantova con sede ad Eremo di Curtatone in via Raffaele Sanzio n. 1