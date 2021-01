Rapporto con i cittadini, prende corpo il piano comunicazione di San Giorgio Bigarello

SAN GIORGIO BIGARELLO – Nel corso del 2020 l’amministrazione di San Giorgio Bigarello ha realizzato 3 questionari/sondaggi online che hanno ottenuto una buona risposta di pubblico, soprattutto quello indirizzato ai giovani e alle loro indicazioni per orientare le politiche giovanili del Comune. «Comincia a prendere corpo il piano di comunicazione avviato dall’Amministrazione Comunale di San Giorgio Bigarello: i dati riportati, relativi all’attività svolta nello scorso anno, ne sono una dimostrazione tangibile ed evidenziano la visione complessiva dell’Ente per quanto riguarda sia la comunicazione interna, strumento di lavoro per gli uffici, che esterna rivolta ai cittadini – ha commentato l’assessore Patrizia Modena -. Facilitare il rapporto con i cittadini, attraverso l’utilizzo degli strumenti di comunicazione e informazione più diffusi e utilizzati, è un obiettivo di questa Amministrazione e su questo continuerà ad essere posta la dovuta attenzione. Mi preme inoltre evidenziare l’attivazione dello Sportello Telematico Polifunzionale che consente il collegamento ai servizi comunali con il collegamento con smartphone o pc da casa H24 e l’attivazione dell’URP modalità diverse ma particolarmente efficaci per facilitare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini». (m.v.)